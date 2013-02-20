Результати матчів Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан - Барселона 2:0 (Боатенг 57, Мунтарі 81) Галатасарай - Шальке 1:1 (Йилмаз 11 - Джоунс 44) *** Нагадаємо, що раніше зіграли Валенсія - ПСЖ 1:2 (Рамі 89 - Лавессі 10, Пасторе 42) Селтік - Ювентус 0:3 (Матрі 3, Маркізіо 78, Вучиніч 83) Шахтар - Боруссія 2:2 (Срна 31, Коста 68 - Левандовскі 41, Хуммельс 87) Реал - МЮ 1:1 (Роналду 30 - Велбек 20) Порту - Малага 1:0 (Моутінью 55) Арсенал - Баварія 1:3 (Подольські 55 - Кроос 7, Мюллер 21, Маджукич 77) *** Матчі-відповіді 5 березня: МЮ - Реал, Боруссія - Шахтар 6 березня: ПСЖ - Валенсія, Ювентус - Селтік 12 березня: Шальке - Галатасарай, Барселона - Мілан 13 березня: Малага - Порту, Баварія - Арсенал

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