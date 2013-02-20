Результати матчів Ліги чемпіонів

23:41, 20 лютого 2013
Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА.

Мілан - Барселона 2:0 (Боатенг 57, Мунтарі 81)

Галатасарай - Шальке 1:1 (Йилмаз 11 - Джоунс 44)

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Нагадаємо, що раніше зіграли

Валенсія - ПСЖ 1:2 (Рамі 89 - Лавессі 10, Пасторе 42)

Селтік - Ювентус 0:3 (Матрі 3, Маркізіо 78, Вучиніч 83)

Шахтар - Боруссія 2:2 (Срна 31, Коста 68 - Левандовскі 41, Хуммельс 87)

Реал - МЮ 1:1 (Роналду 30 - Велбек 20)

Порту - Малага 1:0 (Моутінью 55)

Арсенал - Баварія 1:3 (Подольські 55 - Кроос 7, Мюллер 21, Маджукич 77)

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Матчі-відповіді

5 березня: МЮ - Реал, Боруссія - Шахтар

6 березня: ПСЖ - Валенсія, Ювентус - Селтік

12 березня: Шальке - Галатасарай, Барселона - Мілан

13 березня: Малага - Порту, Баварія - Арсенал

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