«Будівельник» вийшов у плей-офф Єврокубка

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч вийшов досить нервовим і напруженим, але наприкінці холоднокровнішими виявилися господарі майданчика.

Тільки в першій чверті на майданчику панувала повна рівність, що і вилилося в підсумкові 21:21. А вже у другій чверті у гравців київського клубу і їх уболівальників був серйозний привід похвилюватися. Підмосковні баскетболісти помітно додали, стали грати на більш високих швидкостях і виграли 10-хвилинку з перевагою в 6 очок.

Кияни відповіли після великої перерви. Якщо до середини чверті гості продовжували утримувати перевагу і навіть збільшили його до 8 очок, то потім підопічні тренера «Будівельника» Айнарс Багатскіса здійснили спурт 15:0, повівши з перевагою в 9 балів. Цей епізод і став вирішальним у матчі. Повівши в рахунку, господарі заспокоїлися, постаралися максимально «засушити» гру і впевнено довели її до підсумкової перемоги з перевагою «+11».

Вигравши цей матч, кияни посіли перше місце в підсумковій таблиці групи і вийшли до ¼ фіналу другого за значенням баскетбольного клубного турніру Європи. Матчі першої стадії плей-офф Єврокубка відбудуться у березні.