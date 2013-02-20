Блохін: Результат першого матчу більше на руку «Бордо»

Напередодні матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи «Бордо» - «Динамо» наставник київської команди Олег Блохін провів прес-конференцію, на якій зазначив перевагу французького клубу на даний момент, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

«Результат першої гри, 1:1, більше на руку «Бордо». Наш суперник віддає перевагу оборонній грі, на контратаках. Будемо думати, до матчу ще є час. У першому таймі гри «Бордо» з «Ліоном» команда добре пресингувала, це теж дає поживу для роздумів. Так само як і те, чому «Бордо» не вистачило на другий тайм », - зауважив тренер киян.

Відповідаючи на запитання про стан своєї команди. О. Блохін зазначив: «Хворих немає. А щодо виходу на поле Брауна Ідейє, ми ще не вирішили ».

Також тренер «Динамо» дав свою оцінку суперникові: «Це дуже організована команда, добре діюча в обороні. Є гравці, які створюють потенціал в атаці - Обраньяк, Плашил, Сане. Можливо, їм не вистачає хорошого центрального нападника. Хороші крайні захисники та півзахисники, що створюють напругу на флангах. Але «Ліон» їм нічого не дозволив зробити на флангах, можливо, саме тому у «Бордо» виникли проблеми. Французи не звикли грати першим номером. У суперника також небезпечні стандартні положення ».

Як повідомляв УНІАН, матч «Бордо» - «Динамо» відбудеться в четвер, 21 лютого. Початок гри о 22.05 за київським часом.