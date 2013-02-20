Тренер «Бордо» обрав 20 футболістів для матчу з «Динамо»

Головний тренер французького «Бордо» Франсіс Жійо визначився з гравцями, які готуватимуться до матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з київським «Динамо».

Всього у списку 20 футболістів, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

До основної групи повернулися молодий півзахисник Еван Шевальє, а також нападаючі Шейк Дьябате й Аді Сако. Всі троє не брали участі в київському матчі. Водночас голкіпер Кевін Олімпа, який в нинішній Лізі Європи провів два матчі за «Бордо», працюватиме з молодіжною командою і його участь в поєдинку з «Динамо» виключена. Через різні причини не гратимуть також бразильські захисники Маріано і Енрике, камерунський півзахисник Ландрі Н’Гемо і уругвайський форвард Дієго Ролан.

До списку гравців «Бордо», які готуються до матчу з «Динамо», входять воротарі: Каррассо, Кейта; захисники: Маранж, Сане, Пундже, Планю, Тремулінас, Фобер; півзахисники: Траоре, Севе, Плашил, Бен Хальфалла, Обраньяк, Сертік, Бійого Поко, Шевальє; нападаючі: Моріс-Беле, Бельон, Дьябате, Сако.

Як повідомляв УНІАН, перший матч між «Динамо» і «Бордо» в Києві завершився внічию – 1:1. Матч у відповідь в Бордо відбудеться 21 лютого. Початок о 22.05 за київським часом.