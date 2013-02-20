Арнаутовіч відмовив Блохіну

Футболіст бременського "Вердера" Марко Арнаутовіч відмовився переходити у київське "Динамо", оскільки вважає, що турнір у Бундеслізі значно сильніший і цікавіший за своїм рівнем, ніж український Прем'єр-ліга.

Про це він розповів в інтерв'ю Bild.

"Я дійсно одержав пропозицію від «Динамо» і розмірковував над ним, але я не думаю про гроші – я піклуюся про свою кар'єру. У спортивному плані я віддаю перевагу Бундеслізі, а не Прем'єр-лізі України, - сказав М.Арнаутовіч. - До того ж «Вердер» дав чітко зрозуміти, що не відпустить мене, і зацікавив у продовженні співпраці. Мене тішить така повага і довіра, тому у мене не було причин виїжджати до Києва".

Кажучи про своє майбутнє у "Вердері", футболіст відзначив: "Новий контракт? Давайте не говоритимемо про можливі переговори. Генеральний директор дасть знати про наміри клубу, і тоді подивимося, що з цього вийде".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" пропонувало "Вердеру" за футболіста 8 млн євро, а самому М.Арнаутовічу - контракт на три роки із зарплатою у 3 млн євро на рік.