У Дніпрі переконують, що програш Базелю - випадковість

Футбольний клуб «Дніпро» (Дніпропетровськ) програв швейцарському «Базелю» 14 лютого випадково.

Про це сказав гравець «Дніпра» Віталій Мандзюк у Дніпропетровську на передматчевій прес-конференції, присвяченій запланованій на 21 лютого грі-відповіді "Дніпро" - "Базель", повідомляє офіційний сайт клубу "Дніпро".

"Поразка в Базелі - випадковість. Суперник не створив багато моментів, але забив двічі. Мабуть, це сталося через те, що нам не вистачило концентрації. Перший тайм був набагато кращий - погодні умови були іншими. У нас були гарні моменти і шкода, що їх не реалізували. А те, що відбувалося в другому таймі важко назвати футболом. Погано, що пропустили другий гол - також із стандарту, через нестачу концентрації. Зараз потрібно міняти ситуацію і добиватися позитивного результату", - підбив підсумок першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи зі швейцарським "Базелем» В.Мандзюк.

Також гравець відзначив, що в поєдинку-відповіді команда готова переламати ситуацію: "Настрій нормальний. Потрібно забути той матч і готуватися до нового. Якщо ходити і лише переживати, позитивного результату важко буде добитися. У команді нормальна атмосфера, всі вірять у перемогу, і кожен боротиметься за результат".

У свою чергу головний тренер "Дніпра" Хуанде Рамос наголосив: "Помилки в першому матчі були очевидні. Професійна команда не може пропускати два голи після стандартів - ауту і кутового. Це брак концентрації в моментах, які було вивчено, переглянуто на відео. Але це сталося, і наше завдання щодо виходу в наступний етап ускладнилося. З іншого боку, залишається ще 90 хвилин домашнього матчу, і потрібно докласти всіх зусиль, усе бажання, всі сили, аби пройти далі".

"Мені подобається настрій команди, то, як хлопці тренуються. Вони роблять усе можливе, аби пробитися далі. Розуміємо, що буде непросто, але команда переконана, що може добитися позитивного результату і вийти в наступний раунд", - додав тренер.

Окремо Х.Рамос відзначив поганий стан газону футбольного поля "Дніпро-арени": "Ми повинні пробитися в наступний етап у тих умовах, в яких доведеться це робити, але професійна команда не може грати у футбол на такому газоні. Образливо, що команда, яка грає в Європі, змушена проводити домашні матчі на такому полі. Але повторюся: наш обов'язок як професіоналів - вийти, повністю віддатися і постаратися змінити докорінним чином ситуацію".

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого в Швейцарії дніпропетровське "Дніпро" поступилося "Базелю" з рахунком 0:2. Для того, щоб пройти в наступне коло змагань, українському клубові тепер необхідно вдома вигравати з різницею в три м'ячі. У разі рахунку 2:0 буде призначено додатковий час, а відтак, у разі потреби, серія пенальті. Матч відбудеться у четвер, 21 лютого, і розпочнеться о 20.00 за київським часом.