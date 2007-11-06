Лужний: треба просто не зганьбитися

В.о. головного тренера київського Динамо Олег Лужний розповів про те, чого він чекає від майбутнього протистояння чемпіона України з англійським Манчестер Юнайтед в рамках четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів.

Лужний відразу відзначив, що постійно підтримує зв`язок з хворим Йожефом Сабо після його госпіталізації.

На запитання про те, наскільки несподіваним є для нового наставника Динамо такий поворот подій, Лужний відповів: "Настільки, наскільки взагалі може дивувати життєва ситуація. Такого не чекав не тільки я - цього не чекав ніхто.

Найсерйозніша проблема полягає в тому, що Динамо, очевидно, переживає не кращі часи, у команди серйозний спад. Принаймні, на полі у наших футболістів мало що виходить".

З приводу майбутнього матчу Динамо в Лізі Чемпіонів проти МЮ Лужний сказав, що спробує визначити свій варіант максимально боєздатного складу на гру, донести до підопічних прості істини, розповісти, які рішення потрібно ухвалювати в певних ігрових ситуаціях.

На запитання про те, чи не затрясуться коліна у динамівців після ганебної поразки від МЮ в Києві, Лужний відповів: "Мені так не здається. Чому вони мають трястися, якщо після трьох поразок поспіль перед нами не стоять особливі турнірні завдання і команду не гнітить відповідальність за результат?

Потрібно просто вийти на поле і не зганьбитися. Показати, що чогось вартує вся наша команда в цілому і кожен гравець окремо. Якщо, звичайно, вони дійсно чогось вартують".

"Якщо ми добре зіграємо в Манчестері, це дасть позитивний імпульс для вдалих виступів і в чемпіонаті України. І, безумовно, можлива перемога може вплинути на мою кар`єру", - резюмував в.о. головного тренера Динамо Олег Лужний.

Корреспондент