УЄФА може розглянути проект об'єднання чемпіонатів РФ і України не раніше 2015

08:52, 20 лютого 2013
Спорт
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УЄФА готовий розглянути проект об'єднаного чемпіонату Росії і України після завершення сезону-2014/15.

УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готовий розглянути проект об'єднаного чемпіонату Росії і України після завершення сезону-2014/15.

Про це повідомляє «Лента.ру» з посиланням на видання «Спорт-Экспресс».

У листі з УЄФА йдеться, що союз має намір дочекатися експерименту з об'єднання жіночих чемпіонатів Бельгії і Нідерландів. Першість стартувала у сезоні-2012/13, за ним пильно стежитимуть найближчі три роки.

«Доти, поки цей експеримент не буде завершено, а його підсумки не проаналізовано, створення будь-яких інших регіональних ліг не планується», - наголошується в заяві УЄФА. При цьому союз може розглянути проект об'єднаного чемпіонату Росії і України, якщо національні федерації, ліги і клуби між собою домовляться.

18 лютого в Москві пройшло засідання оргкомітету об'єднаної ліги, на якому було заявлено, що новий чемпіонат має стартувати в сезоні-2014/15. У крайньому випадку перший турнір пройде в сезоні-2015/16. У ньому мають взяти участь дев'ять російських і дев'ять українських клубів.

Раніше проти спільного чемпіонату виступила ФІФА. Глава організації Зепп Блаттер заявив, що він ніколи не дасть згоду на проведення такого турніру, оскільки він руйнує засади світового футболу.

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