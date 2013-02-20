Бордо - Динамо: у букмекерів мало віри в киян

Завтра київське «Динамо» проведе у Франції матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Бордо» (перша зустріч завершилася з рахунком 1:1).

На думку букмекерів, фаворитом у цій зустрічі є господарі, яким при цьому передрікається також і перемога за сумою двох поєдинків, повідомляє Динамо Киев от Шурика.

Так, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Бордо» в майбутньому поєдинку приймає з коефіцієнтом 2.25, в той час як аналогічний показник на успіх киян становить 3.40.

При цьому ступінь імовірності нічийного результату оцінюється показником 3.10. Але якщо щодо результату майбутнього матчу букмекери в своїх ставках мають пересторогу, то загальний підсумок протистояння «Динамо» і «Бордо» за сумою двох зустрічей вони прогнозують більш сміливо. Так, ставки на те, що до 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть французи, приймаються з коефіцієнтом 1.53, а в киян у William Hill віри набагато менше - 2.37.

Вболівальники ж традиційно впевнені у перемозі «Динамо» над «Бордо», відзначає видання.