У боротьбі за півфінал ПХЛ зійдуться київський «Сокіл» і «Донбас-2»
Визначилися склади груп кваліфікаційних турнірів чемпіонату Професійної хокейної ліги.
За тур до закінчення регулярного чемпіонату України серед команд Професійної хокейної ліги (ПХЛ) визначилися трійки команд, які складуть групи кваліфікаційних турнірів, повідомляє спеціалізований хокейний сайт "Гніздо".
До першої групи потрапив віце-чемпіон - київський «Сокіл», де його суперниками стали переможець регулярного чемпіонату, інший столичний клуб «Беркут» і чемпіон України двох останніх сезонів — донецький «Донбас-2».У другій групі зіграють ще один київський клуб «Компаньйон-Нафтогаз», харківське «Динамо» і львівські «Леви».
Для визначення учасників півфінальних серій, команди, які посіли в регулярному чемпіонаті місця з 1 по 6 включно, проводять груповий турнір. Команда, яка посіла сьоме місце припиняє боротьбу. Груповий турнір проводиться в двох підгрупах по три команди. Кожна команда грає по дві гри (одна вдома, одна в гостях) з кожним з суперників своєї підгрупи. У першій підгрупі грають команди, які посіли 1, 4 і 5 місця в регулярному чемпіонаті, в другій — 2, 3 і 6 місця. Матчі проводяться і очки нараховуються за кожну гру за правилами проведення регулярного чемпіонату.
За наслідками кваліфікаційних турнірів у півфінальних серіях плей-офф переможець першої групи зустрінеться з командою, яка посяде друге місце в другій групі і навпаки. Потім команди-переможниці півфінальних серій розіграють звання чемпіона України у фіналі, а тим, кому не поталанило, змагатимуться у півфіналі за бронзові медалі. Команди, які посіли в групах треті місця, вибувають з подальшої боротьби.
Також стало відомо, що згідно з регламентом проведення змагань, півфінальні серії триватимуть до трьох перемог однієї з команд, серія за третє місце - до двох перемог, а фінал - до чотирьох.