У боротьбі за півфінал ПХЛ зійдуться київський «Сокіл» і «Донбас-2»

За тур до закінчення регулярного чемпіонату України серед команд Професійної хокейної ліги (ПХЛ) визначилися трійки команд, які складуть групи кваліфікаційних турнірів, повідомляє спеціалізований хокейний сайт "Гніздо".

До першої групи потрапив віце-чемпіон - київський «Сокіл», де його суперниками стали переможець регулярного чемпіонату, інший столичний клуб «Беркут» і чемпіон України двох останніх сезонів — донецький «Донбас-2».

У другій групі зіграють ще один київський клуб «Компаньйон-Нафтогаз», харківське «Динамо» і львівські «Леви».

Для визначення учасників півфінальних серій, команди, які посіли в регулярному чемпіонаті місця з 1 по 6 включно, проводять груповий турнір. Команда, яка посіла сьоме місце припиняє боротьбу. Груповий турнір проводиться в двох підгрупах по три команди. Кожна команда грає по дві гри (одна вдома, одна в гостях) з кожним з суперників своєї підгрупи. У першій підгрупі грають команди, які посіли 1, 4 і 5 місця в регулярному чемпіонаті, в другій — 2, 3 і 6 місця. Матчі проводяться і очки нараховуються за кожну гру за правилами проведення регулярного чемпіонату.

За наслідками кваліфікаційних турнірів у півфінальних серіях плей-офф переможець першої групи зустрінеться з командою, яка посяде друге місце в другій групі і навпаки. Потім команди-переможниці півфінальних серій розіграють звання чемпіона України у фіналі, а тим, кому не поталанило, змагатимуться у півфіналі за бронзові медалі. Команди, які посіли в групах треті місця, вибувають з подальшої боротьби.

Також стало відомо, що згідно з регламентом проведення змагань, півфінальні серії триватимуть до трьох перемог однієї з команд, серія за третє місце - до двох перемог, а фінал - до чотирьох.