Азаров вважає за необхідне розвивати біатлон
Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне розвивати в Україні біатлон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з українськими спортсменками - призерами чемпіонату світу з біатлону, що завершився в Чехії.
«Розвиток такого виграшного видовищного спорту підтягне і масовий спорт», - сказав М.Азаров.
Глава уряду привітав спортсменок із успішним виступом на чемпіонаті світу і з гідною перемогою, побажав їм успіху і здоров'я.
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М.Азаров нагадав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення в Чернігові Державного центру олімпійської підготовки з біатлону.
Прем'єр-міністр відзначив, що відкриття цього центру планується найближчим часом, щоб спортсмени гідно підготувалися до зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році.