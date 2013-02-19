Азаров вважає за необхідне розвивати біатлон

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з українськими спортсменками - призерами чемпіонату світу з біатлону, що завершився в Чехії.

«Розвиток такого виграшного видовищного спорту підтягне і масовий спорт», - сказав М.Азаров.

Глава уряду привітав спортсменок із успішним виступом на чемпіонаті світу і з гідною перемогою, побажав їм успіху і здоров'я.

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М.Азаров нагадав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення в Чернігові Державного центру олімпійської підготовки з біатлону.

Прем'єр-міністр відзначив, що відкриття цього центру планується найближчим часом, щоб спортсмени гідно підготувалися до зимових Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році.