”Динамо” полетіло до Манчестера. Без Шацьких, але з Ребровим
Тренери узяли до Англії 20 футболістів
Сьогодні вранці делегація київського "Динамо" чартерним рейсом вилетіла до Манчестера, де завтра "біло-сині" вийдуть на поєдинок в рамках Ліги чемпіонів проти однієї з найсильніших команд Прем`єр-ліги.
Тренери узяли до Англії 20 футболістів:
Воротарі: Олександр Шовковський, Олександр Рибка;
Захисники: Сергій Федоров, Горан Гавранчич, Папе Діакате, Андрій Несмачний, Бадр Ель Каддурі, Мар`ян Маркович, Владислав Ващук, Олег Допілка;
Півзахисники: Тіберіу Гіоане, Карлос Корреа, Олег Гусєв, Аїла Юссуф, Сергій Ребров, Діого Рінкон, Руслан Ротань, Мілош Нінкович;
Нападаючі: Ісмаель Бангура, Артем Мілевський.
Через травми не зможуть допомогти команді Максим Шацьких, Валентин Белькевич, Родріго, Клебер, Майкл.
Серед тренерів до Манчестера вирушив наставник "Динамо-2" Геннадій Литовченко.