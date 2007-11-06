”Динамо” полетіло до Манчестера. Без Шацьких, але з Ребровим

Сьогодні вранці делегація київського "Динамо" чартерним рейсом вилетіла до Манчестера, де завтра "біло-сині" вийдуть на поєдинок в рамках Ліги чемпіонів проти однієї з найсильніших команд Прем`єр-ліги.

Тренери узяли до Англії 20 футболістів:

Воротарі: Олександр Шовковський, Олександр Рибка;

Захисники: Сергій Федоров, Горан Гавранчич, Папе Діакате, Андрій Несмачний, Бадр Ель Каддурі, Мар`ян Маркович, Владислав Ващук, Олег Допілка;

Півзахисники: Тіберіу Гіоане, Карлос Корреа, Олег Гусєв, Аїла Юссуф, Сергій Ребров, Діого Рінкон, Руслан Ротань, Мілош Нінкович;

Нападаючі: Ісмаель Бангура, Артем Мілевський.

Через травми не зможуть допомогти команді Максим Шацьких, Валентин Белькевич, Родріго, Клебер, Майкл.

Серед тренерів до Манчестера вирушив наставник "Динамо-2" Геннадій Литовченко.

Динамоманія