Українські клуби проігнорують засідання з обговорення чемпіонату СНД

Жоден український футбольний клуб не буде представлений на засіданні з обговорення проекту чемпіонату СНД з футболу, яке відбудеться сьогодні в Москві.

Про це сьогодні пише Спорт-Експрес в Україні. Представники різних клубів сходяться на думці безперспективності цієї затії, а також у тому, що дане питання знаходиться в компетенції ФФУ.

Як відомо, раніше президент Федерації футболу України Анатолій Коньков виступив категорично проти ідеї проведення об'єднаного чемпіонату СНД з футболу.

А.Коньков підкреслив, що в кожній державі може бути створена і визнана лише одна асоціація, яка організовує і контролює змагання з футболу.