Українські клуби проігнорують засідання з обговорення чемпіонату СНД
10:39, 18 лютого 2013Спорт
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Українські клуби проігнорують запрошення для участі в московській зустрічі.
Україну цікавить власний чемпіонат
Жоден український футбольний клуб не буде представлений на засіданні з обговорення проекту чемпіонату СНД з футболу, яке відбудеться сьогодні в Москві.
Про це сьогодні пише Спорт-Експрес в Україні. Представники різних клубів сходяться на думці безперспективності цієї затії, а також у тому, що дане питання знаходиться в компетенції ФФУ.
Як відомо, раніше президент Федерації футболу України Анатолій Коньков виступив категорично проти ідеї проведення об'єднаного чемпіонату СНД з футболу.
А.Коньков підкреслив, що в кожній державі може бути створена і визнана лише одна асоціація, яка організовує і контролює змагання з футболу.
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