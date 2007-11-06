Манчестер Сіті витіснив Челсі з трійки лідерів
Відбувся завершальний матч 12-го туру
У понеділок в англійській Прем`єр-лізі відбувся завершальний матч 12-го туру. «Манчестер Сіті» з своїм улюбленим рахунком вдома обіграв «Сандерленд».
Підопічним Свена Горана Ерікссона в черговий раз усміхнулася фортуна. Не показавши гідної гри і поступаючись суперникові практично в кожному компоненті гри, «Сіті» зумів здобути мінімальну перемогу. Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав Стівен Айерленд, замкнувши передачу Даріуса Васселла з флангу.
Таким чином, команда з Манчестера повернулася на третій рядок в турнірній таблиці. Від лідерів турніру «городян» відокремлюють два очки.
Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга
12-й тур
Манчестер Сіті - Сандерленд - 1:0
Гол: Айерленд, 67
Турнірна таблиця
1 Арсенал 27
2 Манчестер Юнайтед 27
3 Манчестер Сіті 25
4 Челсі 24
5 Портсмут 22
6 Блекберн 22
7 Ліверпуль 21
8 Евертон 19
9 Астон Вілла 18
10 Ньюкасл 17
11 Вест Хем 15
12 Рідінг 13
13 Фулхем 12
14 Бірмінгем 11
15 Сандерленд 9
16 Мідлсбро 9
17 Тоттенхем 8
18 Віган 8
19 Болтон 7
20 Дербі 6