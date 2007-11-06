Манчестер Сіті витіснив Челсі з трійки лідерів

У понеділок в англійській Прем`єр-лізі відбувся завершальний матч 12-го туру. «Манчестер Сіті» з своїм улюбленим рахунком вдома обіграв «Сандерленд».

Підопічним Свена Горана Ерікссона в черговий раз усміхнулася фортуна. Не показавши гідної гри і поступаючись суперникові практично в кожному компоненті гри, «Сіті» зумів здобути мінімальну перемогу. Єдиний гол в матчі на свій рахунок записав Стівен Айерленд, замкнувши передачу Даріуса Васселла з флангу.

Таким чином, команда з Манчестера повернулася на третій рядок в турнірній таблиці. Від лідерів турніру «городян» відокремлюють два очки.

Чемпіонат Англії. Прем`єр-ліга

12-й тур

Манчестер Сіті - Сандерленд - 1:0

Гол: Айерленд, 67

Турнірна таблиця

1 Арсенал 27

2 Манчестер Юнайтед 27

3 Манчестер Сіті 25

4 Челсі 24

5 Портсмут 22

6 Блекберн 22

7 Ліверпуль 21

8 Евертон 19

9 Астон Вілла 18

10 Ньюкасл 17

11 Вест Хем 15

12 Рідінг 13

13 Фулхем 12

14 Бірмінгем 11

15 Сандерленд 9

16 Мідлсбро 9

17 Тоттенхем 8

18 Віган 8

19 Болтон 7

20 Дербі 6

Совспорт