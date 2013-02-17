«Донбас» не потрапив в плей-офф КХЛ

Перед останнім туром в українського клубу склалася досить непроста ситуація. Команді необхідно було вигравати у празького клубу «Лев» і сподіватися на поразку двох конкурентів одночасно - російського «Атланта» (Митищі) та білоруського «Динамо» (Мінськ). Але ще до початку матчу в Донецьку стало зрозуміло, що донеччани не зможуть потрапити в число учасників Кубка Гагаріна.

«Атлант» у внутрішньоросійському протистоянні з «Металургом» (Новокузнецьк) розгромив суперника з рахунком 5: 0. Допомогти українському клубу змогло лише мінське «Динамо» яке програло в основний час ще одному російському клубу «Салават Юлаєв» з Уфи (2:3). Тим не менш, донецькі хокеїсти у своєму матчі проявили характер і волю до перемоги. Програючи після перших двох періодів з рахунком 0:1, у заключній 20-хвилинці вони зрівняли рахунок, завдяки шайбі російського легіонера Євгенія Дадонова - 1:1. Переможну шайбу в серії післяматчевих буллітів закинув інший легіонер з Фінляндії Туомас Кііскінен.

Таким чином, донеччани набрали в 52 матчах регулярної першості 72 очки і посіли дев'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції. Попереду їх чекає боротьба за Кубок надій, втішний турнір Континентальної хокейної ліги, який не розігрувався раніше. Цей трофей заснований тільки в нинішньому сезоні.