Три українські футбольні клуби провели товариські матчі

Донецький «Шахтар» виграв у румунського «Брашова» (3:0), дніпропетровський «Дніпро» програв московському «Спартаку» - 0:2, а київський «Арсенал» переміг словацький «Кошице» (1:0,) повідомляє кореспондент УНІАН.

Футболісти донецького «Шахтаря» зараз перебувають в турецькій Анталії, де провели гру з румунським ФК «Брашов». Скромний румунський клуб-суперник не зміг чинити гідного опору учаснику плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись з великим рахунком. Рахунок вже на першій хвилині матчу відкрив бразильський півзахисник гірників Алан Патрік. На последнгей хвилині першого тайму Дуглас Коста подвоїв перевагу донецької команди. А після перерви, на 73-й хвилині, бразилець виступає за збірну Хорватії Едуардо встановив остаточний рахунок - 3:0. Дніпропетровський «Дніпро», що знаходиться на зборі в Іспанії, проводив матч проти московського «Спартака» в напіврезервним складом, так як багато гравців основного складу отримали можливість відпочити перед офіційною грою з «Базелем». Тим не менш, в першому таймі підопічні іспанського тренера українського клубу Хуанде Рамоса помітно перевершували суперника у фізичних кондиціях.

Лише за рахунок кращої техніки та контролю над м'ячем москвичам вдавалося зберегти нічийний рахунок. А після перерви малюнок гри різко помінявся і вже команда Валерія Карпіна заволоділа ініціативою. Долю матчу вирішили два епізоди в середині другого тайму. На 56-й хвилині спартаківець Павло Яковлєв вийшов один на один з голкіпером дніпропетровців Денисом Шеліхова і перекинув м'яч через воротаря - 1:0. А через 20 хвилин Дмитро Комбаров чітко реалізував пенальті за порушення Віталія Мандзюка в штрафній площі. У кінцівці гри український клуб мав декілька можливостей скоротити рахунок у матчі, але не скористався ними. А за три хвилини до закінчення основного часу гри, на 87-й хвилині, суддя несподівано дав фінальний свисток, не давши командам дограти належний час.

Як повідомляв УНІАН, «Дніпро» і «Шахтар» вже провели свої перші офіційні матчі в 2013 році в єврокубках. «Шахтар» у Донецьку зіграв внічию з німецькою «Боруссією» з Дортмунда (2:2), а «Дніпро» в гостях поступився швейцарському "Базелю" (0:2). Київський «Арсенал» в єврокубках не бере участь, а готується до другої частини чемпіонату України почала з півторамісячним запізненням від інших клубів. У ФК «Арсенал» затягнувся процес зміни власника. Тільки 15 лютого новим власником клубу офіційно став народний депутат України від Партії регіонів Олександр Онищенко. У цей же день команда отримала можливість поїхати на збір до Туреччини і почати підготовку до сезону.