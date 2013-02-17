Українські чоловіки теж проїхали повз п'єдестал на ЧС з біатлону

У чеському Нове-Мєсто завершився чемпіонат світу з біатлону. В останній гонці змагань - чоловічому мас-старті - українець Андрій Дериземля не зміг поборотися за нагороди, фінішувавши на 20-му місці, повідомляє кореспондент УНІАН.

У гонку за участю 30 найсильніших спортсменів світу на цей момент українець А. Дериземля класифікувався під 23-м номером. Втім, ні у швидкості проходження траси, ні у влучності стрільби він не зміг на рівних змагатися з лідерами.

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Вже на першому вогневому рубежі в положенні лежачи він припустився промаху і залишив рубіж на 22-му місці. Правда, на другій стрільбі лежачи українець відпрацював ідеально і злегка виправив своє положення, вийшовши на 14-е місце і на 16 секунд відстаючи від лідера. Остаточно втратив усі надії на боротьбу за медалі А. Дериземля на третій стрільбі вже у «стійці». Допустивши три промахи, він сам себе викреслив з числа ймовірних претендентів на нагороди. А на заключному вогневому рубежі, вже заспокоївши нерви, відстріляв без промахів і пішов на дистанцію 20-м. Фінішував українець також на 20-му місці, з відставанням від переможця в 1 хв. 47,5 сек.

Чемпіоном світу у заключній гонці став норвежець Тарей Бе, другим перетнув фініш росіянин Антон Шипулін, третім - ще один норвежець - Еміль Хегле Свендсен.

Як повідомляв УНІАН, на що завершився чемпіонаті світу в Нове-Мєсто вдало виступила жіноча збірна України, завоювавши п'ять нагород - золоту, срібну та три бронзові. Чоловіча частина української збірної не завоювала жодної медалі. Беззаперечним переможцем змагань, стала збірна Норвегії, чиї представники на цьому світовому форумі виграли 8 гонок з 11.