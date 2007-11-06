Микола Вересень запросить у студію Ірину Дерюгіну

Сьогодні , 6 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Ірина ДЕРЮГІНА - дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики, віце-президент Федерації художньої гімнастики України, тренер Школи Дерюгіних. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 7 листопада о 18.40.