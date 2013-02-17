У масовому старті на ЧС з біатлону українки залишились без нагород

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому виді змагань українська команда залишилася без нагород.

У гонці з масового старту беруть участь 30 кращих на даний момент спортсменок світу за рейтингом Міжнародного союзу біатлоністів і результатам виступів на чемпіонаті світу. Україну в цій гонці представляли три спортсменки, які завоювали раніше в цілому п`ять нагород світової першості. На дистанцію вийшли Олена Підгрушна і сестри Валентина і Вікторія Семеренко.

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На першому вогневому рубежі ідеально відстріляли Вікторія Семеренко і О.Підгрушна, які закріпилися в групі лідерів. Після другої стрільби в групі лідерів залишилася лише О.Підгрушна, яка відстілялася знову «на нуль». Вікторія Семеренко допустила один промах, а Валентина Семеренко допустила на двох вогневих рубежах у положенні лежачи п`ять промахів.

Змагатися щодо швидкості у О.Підгрушної з лідерами виходило погано і розраховувати доводилося лише на ідеальну стрільбу в стійці. Але вже на третьому вогневому рубежі вона допустила промах, пішовши на дистанцію після штрафного кола сьомої, з відставанням у 41 сек. У той же час ідеально відстріляла Вікторія Семеренко, яка за рахунок численних промахів суперниць зуміла підтягтися до лідерів, – 4-е місце і відставання в 34 секунди.

На завершальній «стійці» Вікторія Семеренко допустила ще один промах і покинула рубіж після штрафного кола на шостому місці з відставанням в 53.9 секунди. Промах допустила і О.Підгрушна, яка вже відстала більш ніж на хвилину.

Чемпіонкою світу в цій дисципліні стала білоруська спортсменка Дарина Домрачева. Друге місце - у норвежки Тури Бергер, третє сенсаційно посіла молода польська спортсменка Моніка Хойнич. Вікторія Семеренко посіла 4-е місце, О.Підгрушна – 11-е, а Валентина Семеренко зійшла з дистанції після третього вогневого рубежу.

Як повідомляв УНІАН, остання гонка чемпіонату світу – чоловічий масс-старт – почнеться сьогодні в Нове-Мєсто о 16.00 за київським часом. У ній бере участь один представник України - Андрій Дериземля.

Раніше О.Підгрушна стала чемпіонкою світу з біатлону в спринтерській гонці, Вікторія Семеренко завоювала «бронзу».

Також О.Підгрушна посіла третє місце в гонці переслідування.

Крім того, Валентина Семеренко завоювала бронзову медаль в індивідуальній гонці.

Після цього учасниці збірної України завоювали срібні нагороди в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.