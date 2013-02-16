Українські біатлоністи посіли 14-е місце в естафеті ЧС

Українська збірна посіла 14-е місце серед 29-ти учасників, повідомляє кореспондент УНІАН.

Шанси української команди від початку оцінювалися невисоко, оскільки в усіх попередніх гонках чоловіча половина української збірної показувала досить скромні результати. В жодному виді програми ніхто з українців не потрапив навіть до десятки найсильніших.

На першому етапі Сергій Семенов використав два додаткових патрона, але обійшовся без штрафних кіл. Він завершив свій відрізок дистанції на дев'ятому місці. Андрій Дериземля представляв Україну на другому етапі. Найдосвідченіший український біатлоніст продемонстрував ідеальну стрільбу і вивів свою команду на сьоме місце. На третьому етапі Артем Прима використовав три додаткових постріли і передав естафету восьмим. Завершував гонку в складі української збірної Сергій Седнєв. Він бездоганно відстрілявся з положення лежачи, після чого збірна України знову перемістилася на сьоме місце. Проте потім український біатлоніст несподівано втратив швидкість, після чого провалив стрільбу стоячи. Навіть за допомогою трьох додаткових патронів він не зумів закрити всі п'ять мішеней і був змушений відправитися на одне штрафне коло. Після цього гонка для збірної України закінчилася.

Переможцем естафети стала збірна Норвегії. На другому місці фінішували французи, третіми стали німці.

Як повідомляв УНІАН раніше, на першості світу в Нове-Место жіноча частина збірної України завоювала п'ять нагород - золоту, срібну та три бронзові. Завтра, в останній день змагань, відбудуться гонки з масового старту. Жінки вийдуть на дистанцію о 13:00, а чоловіки визначать найсильніших трьома годинами пізніше.