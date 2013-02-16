Зідан працевлаштується в Реалі

Відомий футболіст Зінедін Зідан, який завершив виступати у 2006 році, стане тренером молодіжної команди мадридського ”Реалу”.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на іспанську пресу.

За попередніми даними, знаменитий француз змінить на цій посаді свого колишнього одноклубника Фернандо Мор’єнтеса, який збирається продовжити роботу в іспанській федерації футболу.

За час своєї спортивної кар`єри Зідана було тричі визнано ФІФА найкращим гравцем світу.