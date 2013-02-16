Зідан працевлаштується в Реалі
16:55, 16 лютого 2013Спорт
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Зінедін Зідан стане тренером молодіжної команди мадридського ”Реалу”.
Зідан тренуватиме молодіжку / Фото: Rapha
Відомий футболіст Зінедін Зідан, який завершив виступати у 2006 році, стане тренером молодіжної команди мадридського ”Реалу”.
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на іспанську пресу.
За попередніми даними, знаменитий француз змінить на цій посаді свого колишнього одноклубника Фернандо Мор’єнтеса, який збирається продовжити роботу в іспанській федерації футболу.
За час своєї спортивної кар`єри Зідана було тричі визнано ФІФА найкращим гравцем світу.
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