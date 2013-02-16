Україна може отримати від 20 до 50 ліцензій на Ігри в Сочі

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Бубка сказав на засіданні Національного олімпійського комітету України, на якому було обговорено плани участі українських спортсменів в Іграх у Сочі.

"Сьогодні складно прогнозувати, скільки ми завоюємо медалей на Іграх у Сочі, але ми, перш за все, повинні дбати про якомога більшу кількість учасників під українським прапором. Думаю, що українські спортсмени завоюють від 20 до 50 ліцензій на Ігри. На минулих зимових Олімпіадах у нас було до 50 учасників", - зазначив президент НОК.

Також С.Бубка торкнувся фінансових питань підготовки до Ігор: "Проектом бюджету НОК України передбачено 11 млн. грн на програму підготовки до сочинської Олімпіади. Крім того, у нас є так званий кістяк збірної, група з 20 спортсменів, на яких ми розраховуємо в плані завоювання високих місць. Всі вони входять до числа лідерів у своїх дисциплінах на світовій арені. Мінімум, входять до десятки найкращих. Вони з листопада 2012 року одержують щомісячні стипендії в еквіваленті 750 доларів кожний. І одержуватимуть їх до лютого 2014 року, коли і відбудуться Ігри. Загальний бюджет програми підготовки складає 2 млн. грн".

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На засіданні НОК також було затверджено кандидатуру Ніни Уманець у ролі шефа місії НОК України на Іграх у Сочі. В зв'язку з цим С.Бубка зазначив, що дана кандидатура є оптимальною, оскільки Н.Уманець має великий досвід у цій діяльності, не раз очолювала місії України як на літніх, так і на зимових Іграх. Члени НОК підтримали кандидатуру Н.Уманець одноголосно.

Кажучи про свої першочергові завдання, шеф місії зазначила, що вже побувала в Сочі у складі делегації НОК України: "Ми визначилися з місцем проживання українських атлетів. І в прибережній зоні, де буде засновне Олімпійське селище, і в горах Червоної поляни, де житимуть представники лижних дисциплін, включаючи біатлоністів, умови прекрасні. Також ми побачили всі основні спортивні об'єкти майбутніх Ігор, більшість з яких вже здано в експлуатацію. Враження дуже сильне, видно, як організатори прагнуть вразити через рік гостей Ігор. Наступне моє завдання, як шефа місії, пройти процес акредитації команди і офіційної делегації на Ігри. Процес рутинний, все йде своєю чергою".

Як повідомляв УНІАН, зимові Олімпійські ігри 2014 року пройдуть у Сочі з 7 по 23 лютого 2014 року.