В Україні вперше відбудуться лижні змагання серед священиків

Про це повідомили УНІАН в Українському католицькому університеті міста Львова, який виступив одним з організаторів змагань «Кубок Блаженного Йосафата Коциловського»..

Як зазначається в повідомленні, змагання проводять, щоб популяризувати здоровий спосіб життя через приклад духовенства. Організаторами змагань є Львівська та Івано-Франківська митрополії і Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ, Український католицький університет.

Змагання відбуватимуться в наступних категоріях: священики; студенти (семінаристи і миряни); родини (батьки-діти, подружжя, двоє осіб). Після завершення змагань відбудеться нагородження переможців.

У січні лижні змагання для духовенства відбулися в Польщі.