В Україні вперше відбудуться лижні змагання серед священиків
03:07, 16 лютого 2013Спорт
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28 лютого на гірськолижному курорті «Буковель» (Івано-Франківська область) відбудуться лижні змагання з гігант слалому для священиків і студентів навчальних закладів УГКЦ.
Про це повідомили УНІАН в Українському католицькому університеті міста Львова, який виступив одним з організаторів змагань «Кубок Блаженного Йосафата Коциловського»..
Як зазначається в повідомленні, змагання проводять, щоб популяризувати здоровий спосіб життя через приклад духовенства. Організаторами змагань є Львівська та Івано-Франківська митрополії і Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ, Український католицький університет.
Змагання відбуватимуться в наступних категоріях: священики; студенти (семінаристи і миряни); родини (батьки-діти, подружжя, двоє осіб). Після завершення змагань відбудеться нагородження переможців.
У січні лижні змагання для духовенства відбулися в Польщі.
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