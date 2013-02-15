Німецькі ЗМІ: Перехід Арнаутовіча в київське Динамо неминучий

Футболіст Марко Арнаутовіч все ближче до офіційного переходу в київське «Динамо», відзначають експерти німецького видання Bild у сьогоднішньому номері.

За відомостями джерела видання, кияни готові платити зірці бременського «Вердера» три мільйони євро «чистими», що для гравця, який одержує два мільйони, а після платить непомірні німецькі податки, дуже цікава пропозиція.

Сам М.Арнаутовіч не заперечує інтерес до своєї персони. «Переговори йдуть. Чи залишуся я? Дуже важке рішення для мене. Для мене завжди вболівальники клубу були головними. Зараз я готуюся до гри проти «Фрайбурга» у суботу і всі думки зосереджені на цьому. Я поки що не хочу говорити на цю тему», - зізнається австрійський форвард німецького клубу.

Відзначимо, що контракт М.Арнаутовіча з «Вердером» закінчується в 2014 році й продовжувати керівництво клубу його не буде. Тому для бременців продаж гравця просто необхідний, щоб мати можливість заробити хоч щось. На трансферному ринку в даний момент форварда оцінюють в 8 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями київське "Динамо" активно грає на трансферному ринку, намагаючись придбати висококласного форварда, якого так не вистачає команді Олега Блохіна. Зокрема, разом із М.Арнаутовічем, мусуються чутки про швидке придбання киянами аргентинського нападаючого італійського "Лаціо" Мауро Сарате. Трансферне вікно в Україні триватиме до кінця лютого.