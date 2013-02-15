Українки вибороли срібло на ЧС з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, перші два етапи, як і очікувалося, виявилися найскладнішими для збірної України.

Юлія Джима припустилася одного промах під час стрільби стоячи, що разом з не дуже швидким ходом по дистанції призвело до відставання в 28,7 сек. від лідера. Віта Семеренко, яка бігла слідом за нею, зробила два промахи з положення лежачи, і ситуація стала критичною - 11-е місце і 40 сек. відставання. Але потім вона зібралася, не допустила жодного промаху на "стійці" і передала естафету шостою, з відставанням у 28,9 сек.

Все змінилося на третьому етапі, коли Валентина Семеренко відстріляла з одним промахом, але відмінно проїхала дистанцію, поступившись молодій німецькій біатлоністці Лаурі Дельмайєр лише 3,3 сек. А на вирішальному четвертому етапі обличчям до обличчя зійшлися чемпіонка світу в спринті Олена Підгрушна і найдосвідченіша німкеня Андреа Хенкель. До другої стрільби вони йшли синхронно. А на останньому в цій естафеті вогняному рубежі О.Підгрушна припустилася одного промаху, тоді як німеня двох. Подальша боротьба на дистанції відбувалася вже між О.Підгрушною і норвежкою Торою Бергер, яка зуміла не лише скоротити велике відставання, а й добре відстрілятися. За швидкістю норвежка обійшла українку, здобувши золоту медаль. «Бронза» - у збірної Італії.