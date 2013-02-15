Збірна України з бадмінтону не прорвалася далі 1/4 чемпіонату Європи

Сьогодні в Раменському (Росія) відбулися матчі 1/4 фіналу командного чемпіонату Європи з бадмінтону, в одному з яких збірна України програла команді Англії - 1:3. Про це повідомив офіційний сайт Федерації бадмінтону Харківської області.

У першому поєдинку бронзові призери недавнього чемпіонату України в міксті Валерій Атращенков і Ганна Кобцева поступилися Ендрю Еллісу і Джені Уоллворк у трьох партіях – 21:15, 16:21, 19:21. У другому матчі чемпіон України 2013 року Дмитро Завадський програв Радживу Усефу – 15:21, 14:21. Повернула інтригу чемпіонка України Лариса Грига, якій протистояла Сара Уокер. У першій партії Л.Грига перемогла на тай-брейку – 25:23. У другій партії англійка взяла реванш із рахунком 21:18. Проте вирішальна партія (21:17) і матч залишилися за українською спортсменкою. Матч, що став завершальним, у чоловічій парній категорії у В.Атращенкова і Д.Завадського досить легко виграли Кріс Едкок із Е.Еллісом – 21:14, 21:15. Це означало загальну перемогу англійців із рахунком 3:1.

Сенсаційний вихід збірної України до чвертьфіналу чемпіонату Європи став найбільшим успіхом вітчизняного бадмінтону за останні роки. За індивідуальним рейтингом спортсменів наша команда була одним із явних аутсайдерів змагань. Проте, на груповому етапі змагань в підмосковному Раменському українці розгромили команду Білорусі (5:0), дещо менш упевнено обіграли бельгійців (4:1) і в напруженій боротьбі поступилися шведам (2:3).