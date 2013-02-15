Через невиплачену зарплату футболістам «Оболоні» завели кримінальну справу
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за невиплату зарплати футболістам ФК «Оболонь».
Прокуратура Оболонського району Києва відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців футбольного клубу «Оболонь» за безпідставну невиплату заробітної плати в розмірі майже 7 млн грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Оболонського району столиці.
Як зазначається в повідомленні, прокурорською перевіркою встановлено, що 75 футболістів та 7 тренерів футбольного клубу «Оболонь» й досі не отримали зарплату за серпень-листопад минулого року. Розмір заборгованості становить майже 7 млн грн.
Натомість, як з’ясувалося, грошові кошти в організації були, але посадовцями клубу вони використані не на виплату зарплати, а на оплату послуг агентів, охорони, придбання палива, запасних частин, спорттоварів та інше, йдеться в повідомленні.
Відомості про кримінальне правопорушення стосовно посадовців ФК «Оболонь» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу («невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»). доручено Оболонському райуправлінню міліції.