Через невиплачену зарплату футболістам «Оболоні» завели кримінальну справу

Прокуратура Оболонського району Києва відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців футбольного клубу «Оболонь» за безпідставну невиплату заробітної плати в розмірі майже 7 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Оболонського району столиці.

Як зазначається в повідомленні, прокурорською перевіркою встановлено, що 75 футболістів та 7 тренерів футбольного клубу «Оболонь» й досі не отримали зарплату за серпень-листопад минулого року. Розмір заборгованості становить майже 7 млн грн.

Натомість, як з’ясувалося, грошові кошти в організації були, але посадовцями клубу вони використані не на виплату зарплати, а на оплату послуг агентів, охорони, придбання палива, запасних частин, спорттоварів та інше, йдеться в повідомленні.

Відомості про кримінальне правопорушення стосовно посадовців ФК «Оболонь» внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу («невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»). доручено Оболонському райуправлінню міліції.