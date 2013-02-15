ЧС з біатлону: у збірній України визначилися, хто побіжить першою в естафеті

За кілька годин до початку жіночої естафети в програмі чемпіонату світу з біатлону тренерський штаб збірної України визначився зі стартером у складі команди, яким стане Юлія Джима, повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Естафету від Ю.Джими підхопить Вікторія Семеренко, на третьому етапі побіжить Валентина Семеренко, а фінішувати буде новоспечена чемпіонка світу-2013 у спринті Олена Підгрушна.

Організатори змагань присвоїли збірній України 4-й порядковий номер, згідно з рейтингом її виступів на етапах Кубка світу цього сезону. Втім, судячи з тих результатів, які команда демонструє на світовій першості, вона може претендувати і на медалі найвищого ґатунку.

Основними конкурентками, за традицією, стануть команди Норвегії, Росії та Німеччини. Так вони розставлені в рейтингу.

Нагадаємо, що жіноча естафета стартує в чеському Нове-Мєсто сьогодні о 18.15 за київським часом.

Джерело: http://www.biathlon.com.ua/