Блохіну соромно за ”Динамо”

Головний тренер збірної України з футболу Олег Блохін запевняє, що в матчах відбіркового циклу Євро 2008, що залишилися, його підопічні дадуть бій збірним Литви і Франції. «Можете не питати - битися команда буде до останньої секунди відбіркового циклу», сказав Олег Блохін, який учора відзначив 55-річний ювілей, в інтерв`ю газеті “Команда”. Прогнозувати, хто вийде з нашої групи на чемпіонат Європи тренер не став, проте відзначив, що «ми, звичайно, постараємося зробити так, щоб третіми зайвими стали французи». Блохін також зізнався, що для нього остання гра в цьому груповому турнірі буде дуже принциповою.

Торкаючись болючої теми нинішнього стану київського "Динамо" ювіляр відзначив, що за гру команди йому соромно, проте обговорювати дії своїх колег відмовився: «Соромно. Але я вам відповідаю як колишній динамівець, а не як тренер збірної. Досконально не знаю всіх причин, через які склалася подібна ситуація, але я завжди говорив, що такий бренд не повинен опускатися нижче певного рівня. Ті люди, які зараз грають за команду, повинні розуміти, що виступають вони не просто в професійному клубі, а в київському "Динамо" і назавжди залишаться в його історії.

Ну а як тренерові, як фахівцеві мені б не хотілося обговорювати те, що робить мій колега. Це буде некоректно. Хоча свої думки у мене, звичайно ж, є»

Тренер уточнив, що до нього ніхто з керівників київського клубу з пропозицією очолити команду не звертався.