Україна закріпилася на сьомому місці в рейтингу УЄФА

В оновленому рейтингу УЄФА, за підсумками єврокубкового тижня, Україна, як і раніше, посідає сьоме місце, трохи не дотягуючи до Португалії, але випереджаючи Голландію і Росію.

Нова таблиця опублікована на офіційному сайті УЄФА.

На цьому тижні чотири українські клуби здобули лише три нічиї, при одній поразці. Це дозволило збільшити показник нашої країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА до 9.333 балу. Проте в довгостроковій перспективі цей показник украй низький.

Один із головних конкурентів - російські клуби - напередодні здобули три перемоги над сильними суперниками в Лізі Європи, представниками національних чемпіонатів Англії, Німеччини та Іспанії. Це практично гарантує росіянам за підсумками сезону місце не нижче 8-го навіть без урахування того, що і на наступних етапах змагань росіяни можуть набрати очки.

Що стосується голландських клубів, то єдиний їх представник в єворокубках на даний момент, амстердамський "Аякс", також виграв.

Україна, судячи з динаміки виступу своїх клубів і представників країн найближчих конкурентів, за підсумками сезону опуститься на дев'яте місце.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого донецький "Шахтар" зіграв внічию в Лізі чемпіонів із німецькою "Боруссією" (2:2), а 14 лютого київське "Динамо" зіграло внічию з французьким "Бордо" (1:1), харківський "Металіст" - з англійським "Ньюкаслом" (0:0), а дніпропетровське "Дніпро" поступилося швейцарському "Базелю" (0:2).