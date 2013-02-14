«Металіст» зіграв внічию, «Дніпро» - програв

В англійському Ньюкаслі та швейцарському Базелі завершилися матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, в яких «Металіст» зіграв внічию з «Ньюкаслом» (0:0), а «Дніпро» програв «Базелю» з рахунком 0:2, повідомляє кореспондент УНІАН.

Матч у Базелі пройшов під акомпанемент снігопаду, що значно ускладнювало гру обом команд і сплутало карти тренерам в їх схемах. За таких погодних умов доводилося дуже спрощувати гру і, більшою мірою сподіватися на щастя. В даному випадку, більше пощастило господарям поля. Помаранчевий м'яч, припасений саме для гри за таких погодних умов, двічі побував у воротах. І обидва рази в тих, які захищав голкіпер «Дніпра» Ян Лаштувка. У середині першого тайму, на 26-й хвилині Валентин Штокер вразив ворота з близької відстані після гострого і точного пасу капітана швейцарської команди Марко Штреллера. А вже у другому таймі, на 68-й хвилині, сам М. Штреллер випередив захисників і головою переправив м'яч у дальній кут воріт.

Гра показала, що довгий зимовий перерву і відсутність ігрової практики в офіційних матчах не пішли на користь «Дніпру». На відміну від інших представників українського футболу в єврокубках дніпропетровці не змогли як слід підготуватися до старту другої частини сезону за допомогою тренувальних зборів і контрольних матчів.

«Металіст», навпаки, проявив себе в Ньюкаслі з кращого боку. З перших хвилин матчу харків'яни активно пресингували суперника на чужій половині поля і навіть створили кілька небезпечних моментів. Втім, до взяття воріт справа не дійшла. А після перерви вже англійці взяли ініціативу в свої руки. Тут справа до забитих голів дійшла, але судді не зважилися зафіксувати взяття воріт через сумнівний офсайд. Телевізійний повтор показав, що сенегальський легіонер «Нюкасла» Папісса Сіссе перебував на межі офсайду, але все-таки в правильному положенні. У підсумку, англійцям так і не вдалося скористатися перевагою свого поля і зламати оборону противника.

Нічийний результат можна назвати оптимальним в даній ситуації для команди Мирона Маркевича.

Ігри у відповідь в обох парах відбудуться рівно за тиждень, 21 лютого, в Дніпропетровську та Харкові. І шанси "Металіста" на загальний успіх після перших матчів розцінюються значно вище, ніж у «Дніпра».

Решта матчів

Інтер - Клуж 2:0

Тоттенхем - Ліон 2:1

Боруссія М - Лаціо 3:3

Атлетіко - Рубін 0:2

Штутгарт - Генк 1:1