Динамо не змогло дотиснути Бордо

У Києві завершився перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому «Динамо» приймало французький «Бордо» і зіграло внічию - 1:1, повідомляє кореспондент УНІАН.

Перший офіційний матч у 2013 році вийшов для київської команди вкрай складним. Разом з тим, було видно, що підопічні Олега Блохіна зуміли в товариських матчах і на тренувальних зборах набрати хорошу ігрову форму, чим нівелювали перевагу французів в ігровій практиці в офіційних матчах.

Основні події матчу відбулися в середині першого тайму. На 20-й хвилині рахунок відкрили київські динамівці. Тайє Тайво блискуче навісив з правого флангу, а Лукман Аруна завершив комбінацію не менш ефектним ударом. Шансів у воротаря відбити цей м'яч не було - 1:0. Але вже через три хвилини французи охолодили запал київської команди і її вболівальників. Грегорі Сертік біля кутового прапорця обіграв відразу двох захисників «Динамо» і віддав передачу у штрафний Людовіку Обраньяку, який точно пробив у кут воріт - 1:1.

Найреальнішим шансом забити переможний гол у другому таймі не скористалися господарі. На 76-й хвилині Олег Гусєв бив пенальті, але м'яч влучив у поперечину воріт.

Матч-відповідь у цій парі команд відбудеться за тиждень, 21 лютого в Бордо. Результативна нічия в Києві робить фаворитом у цій парі французький клуб.

Результати решти матчів:

Анжі - Ганновер 3:1

Зеніт - Ліверпуль 2:0

Наполі - Вікторія Пльзень 0:3

Леванте-Олімпіакос Пірей 3:0

Спарта (Прага) - Челсі 0:1

Аякс - Стяуа 2:0

БАТЕ - Фенербахче 0:0

Байєр - Бенфіка 0:1