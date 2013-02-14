Президент ФФУ - категорично проти ідеї об’єднання в чемпіонат СНД

Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков виступив категорично проти ідеї проведення об’єднаного чемпіонату СНД з футболу.

Про це сказано у заяві президента ФФУ, обнародуваній на офіційному порталі організації.

А.Коньков підкреслив, що у кожній державі може бути створена і визнана лише одна асоціація, що організовує та контролює змагання з футболу.

Також він зауважив, що ФФУ є єдиною національною асоціацією, яка визнана державою, ФІФА та УЄФА. Саме Федерації футболу України, у відповідності до чинного законодавства, делеговане право на розвиток футболу в державі та проведення національних змагань.

Окрім того, ФФУ, без будь-яких попередніх умов, підтримує діяльність і статутні вимоги та положення ФІФА та УЄФА та є асоційованим членом цих міжнародних футбольних інституцій.

Також А.Коньков заявив, що ФФУ не отримувала жодних офіційних повідомлень, запитів, листів, запрошень, тощо від організаторів так званого «об'єднаного чемпіонату».

Відповідно до ст. 18 Статуту ФІФА, зауважив президент ФФУ, ліги та будь-яки інші об'єднання клубів, що входять «до складу члена ФІФА (яким є ФФУ), повинні підпорядковуватися та визнаватися таким членом ФІФА. Статут ФФУ, згідно з цією статтею, визначає права та обов'язки ліг та клубів».

«Це означає, що без явного дозволу, як визначено в ст. 8 Статуту ФФУ, створення будь-яких ліг або інших об'єднань клубів неможливе», - наголосив А.Коньков.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року керівник «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв'ю сайту ФК «Зеніт», спонсором якого є «Газпром», запропонував організувати чемпіонат СНД з футболу.

Перший віце-президент Федерації футболу України Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату є цікавою ідеєю, однак її важко реалізувати.

20 січня 2013 р. президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що створення чемпіонату СНД з футболу суперечить принципам Міжнародної футбольної федерації.