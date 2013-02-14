Шахтар підписав чергового бразильця

Сьогодні донецький футбольний клуб «Шахтар» підписав контракт із Ісмаїлі строком на 5 років.

Трансферна вартість бразильського захисника, який раніше виступав за португальську «Брагу», становила 4 мільйони євро, повідомляє сайт клубу.

«Я дуже щасливий, тому що опинився в одному з кращих клубів. Це велика можливість для мене, велика довіра. Я вважаю, що «Шахтар» є однією із європейських топ-команд. Сподіваюся, що у мене вийде якнайшвидше адаптуватися і допомогти своєму новому колективу. Я хочу ознайомитися з інфраструктурою, щоб швидше освоїтися і почати грати за «Шахтар», - сказав Ісмаїлі після підписання контракту.

На питання про терміни адаптації в незвичному кліматі та новій команді він відповів: «Думаю, що адаптуватися мені буде досить легко. Хоча я ще ні з ким не зустрічався особисто, але був тепло прийнятий командою. Водночас я вже непогано освоївся в європейському футболі, а тому вважаю, що достатньо швидко зможу грати в «Шахтарі». Ну і ще один плюс - в клубі багато бразильців...».

Також Ісмаїлі розповів про свої враження про вчорашню гру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Боруссія": "Приїхав якраз в інтервалі між двома таймами, і перше враження – захоплення від інфраструктури клубу. Я спостерігав гру дуже гарної команди. І, звичайно, був захоплений тим, що побачив на стадіоні, а особливо його атмосферою, яку створили вболівальники".

Як повідомляв УНІАН, останнім часом "Шахтар" активно шукав на трансферному ринку гравця на позицію захисника. У сфері інтересів команди Ісмаїлі був одним із головних пріоритетів. Трансферне вікно в Україні триватиме до 28 лютого.