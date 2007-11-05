Блохін не прийшов на власний день народження

Тренер збірної України по футболу Олег Блохин не прийшов до столичного Будинку футболу, де планували святкувати його 55-річчя.

Як повідомляє"Vip-ua.com", гостей у відсутність Блохина розважали відеозображеннями іменинника, пригощали непоганим салом, смаженою картоплею, бутербродами з сирокопченою ковбасою.

Як повідомляв «Остров», сьогодні Олегу Блохіну виповнилося 55 років. З ювілеєм тренера привітав Президент України Віктор Ющенко, побажавши, щоб «професіоналізм, талант видатного спортсмена і тренера і надалі слугували зміцненню спортивної слави України».

Олег Володимирович Блохін народився 5 листопада 1952 року в Києві. Заслужений майстер спорту. Виступав в ролі форварда за «Динамо» (Київ), «Форвертс» (Австрія), «Аріс» (Кіпр). Семикратний чемпіон СРСР, володар п`яти Кубків СРСР, Суперкубку Європи 1975 року. Тричі кращий футболіст СРСР. Володар «Золотого м`яча» 1975 року. Бронзовий призер Олімпійських ігор 1972 і 1976 років. Працював головним тренером грецьких клубів «Олімпіакос», ПАОК, АЕК, «Іоникос». Володар Кубка Греції 1992 року. Срібний призер чемпіонату Греції 1991, 1992 і 1999 років. Бронзовий призер чемпіонату Греції 1993 і 1998 років. З 2003 року - головний тренер національної збірної України.