Тренер «Бордо» не привіз Блохіну жодної пляшки вина

Головний тренер французького клубу "Бордо" Франсіс Жійо провів передматчеву прес-конференцію в Києві напередодні гри з "Динамо" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, тренер поділився своїми прогнозами щодо майбутнього матчу і нарік, що не зміг покласти у багаж жодної пляшки вина.

На питання про те, що широко відоме у світі французьке вино могло б стати гарним подарунком для головного тренера "Динамо" Олега Блохіна, Ф.Жійо відповів: "На жаль, ми не мали права покласти у свій багаж жодної пляшки".

Також француз поскаржився, що не має практично жодної інформації щодо нинішнього стану команди-суперника: "Річ у тім, що команда давно не грала в чемпіонаті, і на зборах в Іспанії провела лише кілька контрольних матчів, тому робити висновки дуже непросто".

Відносно своєї команди Ф.Жійо зазначив: "Ми не маємо права програвати «Динамо», інакше у поєдинку у відповідь нам буде дуже непросто. Ми зробимо все можливе, щоб перемогти. Що стосується новачка Дієго Ролана, то він вже провів кілька тренувань. Тільки після тренування на «Олімпійському» я пораджуся з командою і ми ухвалимо рішення з приводу того, чи буде він грати».

Також тренер "Бордо" сказав, що пам'ятає, як 40 років тому "Сент-Етьєн" грав з київським "Динамо", у складі якого був О.Блохін. "Тоді, до речі, французька команда виграла", - підкреслив Ф.Жійо.

Що стосується нинішнього покоління гравців української команди, то він чудово пам'ятає нігерійця Брауна Ідейє, який раніше виступав у французькому "Сошо": "У мене тільки кращі спогади про цього футболіста, який зараз виступає в «Динамо» і забиває багато м'ячів".

Нагадаємо, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Бордо" відбудеться 14 лютого на НСК "Олімпійський", і розпочнеться о 20.00 за київським часом.