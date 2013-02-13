Українка виграла бронзу на Чемпіонаті світу з біатлону

Українка Валентина Семеренко виграла бронзову медаль в індивідуальній гонці на Чемпіонаті світу з біатлону, який триває у чеському Нове Место.

Як передає кореспондент УНІАН, переможницею цього виду змагань на чемпіонаті стала норвежка Тура Бергер, яка на чотирьох вогневих рубежах не припустилась жодної помилки.

Другою також з абсолютно чистою стрільбою стала німкеня Андреа Хенкель.

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Валентина Семеренко мала один промах і програла переможниці на фініші одну хвилину і 42,5 секунди.

Ця нагорода для збірної України з біатлону стала вже четвертою на цьогорічному чемпіонаті світу. Усього українська команда на сьогодні має одну золоту та вже три бронзові нагороди.