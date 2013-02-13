Українка виграла бронзу на Чемпіонаті світу з біатлону
Українка Валентина Семеренко виграла бронзу на Чемпіонаті світу з біатлону.
Українка Валентина Семеренко виграла бронзову медаль в індивідуальній гонці на Чемпіонаті світу з біатлону, який триває у чеському Нове Место.
Як передає кореспондент УНІАН, переможницею цього виду змагань на чемпіонаті стала норвежка Тура Бергер, яка на чотирьох вогневих рубежах не припустилась жодної помилки.
Другою також з абсолютно чистою стрільбою стала німкеня Андреа Хенкель.
На тему: Підгрушна стала чемпіонкою світу з біатлону, у Семеренко - бронза
Валентина Семеренко мала один промах і програла переможниці на фініші одну хвилину і 42,5 секунди.
Ця нагорода для збірної України з біатлону стала вже четвертою на цьогорічному чемпіонаті світу. Усього українська команда на сьогодні має одну золоту та вже три бронзові нагороди.