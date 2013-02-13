Шахтар сьогодні гратиме з дортмундською Борусією
09:27, 13 лютого 2013Спорт
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У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" приймає на "Донбас-Арені" дортмундську "Борусію".
Луческу спробує вдруге вивести команду у чвертьфінал
Як пише "Про спорт", у німців величезна мотивація - останній раз дортмундці виходили в 1/4 фіналу у сезоні 1997/98. Для "Шахтаря" ж вихід в чвертьфінал може стати другим в історії. Перший відбувся у сезоні 2010/11. Тоді "Шахтар" переміг італійську "Рому" з загальним рахунком 6:2.
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Сьогоднішня гра - не перший поєдинок команд. Раніше вони зустрічалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2001/02. Тоді "Борусія" перемогла з рахунком 5:1 за сумою двох матчів.
Нагадаємо, сьогоднішній матч розпочнеться на "Донбас-Арені" о 21:45. Матч-відповідь команди зіграють 5 березня в Дортмунді.
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