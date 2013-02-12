"Динамо" може переплатити за австрійського нападника 2 мільйони євро

Кияни вийдуть на бременців з офіційною пропозицією найближчим часом, найімовірніше, цього тижня, стверджує німецьке видання Bild.

Німецький клуб, зі свого боку, навряд чи відразу ж прийме рішення про продаж М.Арнаутовича. У Німеччині зимове трансферне вікно закрилося ще 31 січня і бременці просто не зуміють компенсувати від'їзд М.Арнаутовича.

Втім, багато що залежатиме від суми, запропонованої біло-синіми. Ринкова вартість М.Арнаутовича оцінюється приблизно в 8 мільйонів євро, і якщо українська сторона запропонує на мільйон-два більше, то керівники бременського клубу можуть і погодитися на продаж, зазначає видання. Контракт М.Арнаутовича з "Вердером" закінчується у 2014 році.

Раніше «Динамо» намагалося купити нападаючого італійського "Лаціо" (Рим) Мауро Сарате і лідера атак португальського "Спортингу" (Лісабон) Ріккі ван Вольфсвінкеля, але в обох випадках зазнали невдачі. Таким чином, позиція одного з нападаючих у команді залишається недоукомплектованою. Трансферне вікно в Україні закриється безпосередньо перед відновленням національної першості, 28 лютого.