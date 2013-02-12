Тренер Боруссії каже, що від переходу Вілліана Шахтар багато не втратив

Про це заявив головний тренер дортмундської "Боруссії" Юрген Клопп напередодні матчу з "гірниками" у плей-офф Ліги чемпіонів.

Перша гра 1/8 фіналу ЛЧ між "Шахтарем" і "Боруссією" відбудеться в середу в Донецьку. Друга зустріч пройде 5 березня в Німеччині.

"Так, Вілліан пішов з команди, одним гравцем стало менше, але це не означає, що "Шахтар" багато втратив. Ми бачили всі ігри нашого суперника на зборах. У складі "гірників" багато сильних футболістів, які демонструють сучасний футбол. Завтра нас чекає дуже напружений матч, обом командам належить проявити всі свої найкращі якості. Ми ж постараємося зробити все, щоб не бути гостями на матчі", - наводить слова Ю.Клоппа, сказані на передматчевій прес-конференції, прес-служба "Шахтаря".