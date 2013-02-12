Українці виграли «срібло» ЧС з футзалу серед спортсменів із порушеннями зору

Як повідомив УНІАН начальник Управління з питань фізкультури і спорту Сумської облдержадміністрації Олександр Стрельченко, збірна України була сформована на базі Сумського обласного центру «Інваспорт» (тренери - Ігор Кравченко і Микола Чхайло).

Успішно пройшовши стадію групового турніру, українські футболісти здобули перемоги в чвертьфіналі та півфіналі і вийшли у фінал. Лише у вирішальному поєдинку вони з мінімальним рахунком 0:1 поступилися команді Росії й стали срібними призерами.