Українці виграли «срібло» ЧС з футзалу серед спортсменів із порушеннями зору
20:33, 12 лютого 2013Спорт
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Збірна України виграла «срібло» на чемпіонаті світу з футзалу серед спортсменів із порушеннями зору, що завершився в сьогодні в Японії.
Українці поступилися лише росіянам
Як повідомив УНІАН начальник Управління з питань фізкультури і спорту Сумської облдержадміністрації Олександр Стрельченко, збірна України була сформована на базі Сумського обласного центру «Інваспорт» (тренери - Ігор Кравченко і Микола Чхайло).
Успішно пройшовши стадію групового турніру, українські футболісти здобули перемоги в чвертьфіналі та півфіналі і вийшли у фінал. Лише у вирішальному поєдинку вони з мінімальним рахунком 0:1 поступилися команді Росії й стали срібними призерами.
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