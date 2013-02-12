Кличко і Повєткін судитимуться з WBA

19:16, 12 лютого 2013
Спорт
2976

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко і чемпіон світу за версією WBA Олександр Повєткін подали протести до Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) з приводу умов їхнього бою.

Кличко і Повєткін оскаржать умови бою

Про це повідомив російський сайт Sportbox.ru з посиланням на промоутера російського боксера Каллє Зауерланда.

В.Кличко не влаштовує те, що WBA примушує його підписати контракт на поєдинок з О.Повєткіним до того, як він проведе добровільний захист чемпіонського титулу. Цей бій заплановано на 6 квітня 2013 року, суперником українця може стати італієць Франческо Піанета.

К.Зауерланд повідомив, що також подав протест до WBA. В.Повєткіна не влаштовують фінансові умови поєдинку з В.Кличком. WBA прийняла рішення, що українець одержить 75% гонорару від бою.

Раніше менеджер російського боксера Володимир Хрюнов заявив, що готовий оскаржити це рішення WBA в суді.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2012 року WBA повідомила В.Кличку і О.Повєткіну про те, що вони мають домовитися про умови спільного бою до 17 січня 2013 року. Якщо сторони не зможуть домовитися, то WBA проведе торги з організації бою.

Наприкінці жовтня WBA ухвалила рішення, що бій між В.Кличком-молодшим і О.Повєткіним має відбутися до 26 лютого 2013 року.

15 січня 2013 року німецьке видання Bild повідомило, що WBA розгляне заяву команди В.Кличка про відстрочення титульного бою з О.Повєткіним.

Видання відзначало, що В.Кличко хоче провести 6 квітня добровільний захист титулу, а бій з О.Повєткіним, якщо його не вдасться уникнути, перенести на літо.

З 2011 року В.Кличко має титул суперчемпіона світу за версією WBA. Також українець володіє чемпіонськими поясами за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) і IBF (Міжнародна боксерська федерація).

Останній поєдинок В.Кличко провів 10 листопада 2012 року, перемігши поляка Маріуша Ваха і зберігши свої титули. За свою кар'єру В.Кличко провів 62 боїв, зазнав три поразки.

О.Повєткін з 2011 року є "звичайним" чемпіоном світу за версією WBA. Останній бій росіянин провів 29 вересня 2012 року, перемігши американця Хасима Рахмана. Всього на професійному рингу О.Повєткін провів 25 боїв, не зазнавши жодної поразки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter