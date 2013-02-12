Кличко і Повєткін судитимуться з WBA

Про це повідомив російський сайт Sportbox.ru з посиланням на промоутера російського боксера Каллє Зауерланда.

В.Кличко не влаштовує те, що WBA примушує його підписати контракт на поєдинок з О.Повєткіним до того, як він проведе добровільний захист чемпіонського титулу. Цей бій заплановано на 6 квітня 2013 року, суперником українця може стати італієць Франческо Піанета.

К.Зауерланд повідомив, що також подав протест до WBA. В.Повєткіна не влаштовують фінансові умови поєдинку з В.Кличком. WBA прийняла рішення, що українець одержить 75% гонорару від бою.

Раніше менеджер російського боксера Володимир Хрюнов заявив, що готовий оскаржити це рішення WBA в суді.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2012 року WBA повідомила В.Кличку і О.Повєткіну про те, що вони мають домовитися про умови спільного бою до 17 січня 2013 року. Якщо сторони не зможуть домовитися, то WBA проведе торги з організації бою.

Наприкінці жовтня WBA ухвалила рішення, що бій між В.Кличком-молодшим і О.Повєткіним має відбутися до 26 лютого 2013 року.

15 січня 2013 року німецьке видання Bild повідомило, що WBA розгляне заяву команди В.Кличка про відстрочення титульного бою з О.Повєткіним.

Видання відзначало, що В.Кличко хоче провести 6 квітня добровільний захист титулу, а бій з О.Повєткіним, якщо його не вдасться уникнути, перенести на літо.

З 2011 року В.Кличко має титул суперчемпіона світу за версією WBA. Також українець володіє чемпіонськими поясами за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) і IBF (Міжнародна боксерська федерація).

Останній поєдинок В.Кличко провів 10 листопада 2012 року, перемігши поляка Маріуша Ваха і зберігши свої титули. За свою кар'єру В.Кличко провів 62 боїв, зазнав три поразки.

О.Повєткін з 2011 року є "звичайним" чемпіоном світу за версією WBA. Останній бій росіянин провів 29 вересня 2012 року, перемігши американця Хасима Рахмана. Всього на професійному рингу О.Повєткін провів 25 боїв, не зазнавши жодної поразки.