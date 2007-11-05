Луческу вважає, що в Донецьку ”Мілану” буде непереливки

Головний тренер ФК "Шахтар" (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ вважає, що завтра в Донецьку в матчі Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" - "Мілан" обидві команди влаштує нічийний результат. Про це М.ЛУЧЕСКУ сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Обидві команди гратимуть на перемогу, але якщо буде нічия, цим будуть задоволено обидві команди", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він також висловив надію, що в грі проти італійців його команда "Не припуститься тих помилок, які зробила в грі на виїзді" 24 жовтня (в Італії "Шахтар" програв "Мілану" з рахунком 1:4 – УНІАН.)

"Нас чекає дуже важка гра, але вона буде важкою не тільки для нас, а й для гравців "Мілану", - додав М.ЛУЧЕСКУ.

Крім того, порівнюючи рівень "Шахтаря" зразка 2004 року, коли "гірники" програли "Мілану" домашній матч Ліги чемпіонів, М.ЛУЧЕСКУ підкреслив, що "сьогоднішній "Шахтар" технічніший".

На його думку, в 2004 році на результат негативно вплинуло бажання бразильських легіонерів "Шахтаря" "показати себе індивідуально". "У матчах Ліги чемпіонів наші бразильці прагнуть показати себе з наміром в майбутньому перейти в команди-гранди європейського футболу. Так було з МАТУЗАЛЕМОМ, ЕЛАНО... (бразильці МАТУЗАЛЕМ і ЕЛАНО вже покинули "Шахтар" і виступають за іспанську "Сарагосу" і англійський "Манчестер сіті" відповідно - УНІАН).

"Сподіваюся, завтра всі вийдуть на поле з розумінням, що головне - командна гра і командний результат, а не індивідуальні показники", - підсумував М.ЛУЧЕСКУ.