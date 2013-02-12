Донецьк чекає більш ніж 2 тисячі німецьких фанів

Правоохоронці Донецька завтра, 13 лютого, чекають прибуття в місто більш як 2 тис. німецьких уболівальників футбольного клубу «Боруссія» і запроваджують обмеження на проїзд автотранспорту.

Як уточнили УНІАН у Відділі із зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, 13 лютого у зв'язку з проведенням на стадіоні «Донбас Арена» футбольного матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Боруссія» (Дортмунд) планується прибуття більш як 2 тисяч уболівальників з Німеччини, тому для забезпечення охорони громадського порядку цього дня планується виставити максимальну кількість співробітників міліції, зокрема допомогу надаватимуть співробітники спецпідрозділу «Беркут» з інших областей України.

Крім того, для забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження транспортних заторів під час проведення цього футбольного матчу правоохоронці рекомендують всім власникам транспортних засобів наперед скоригувати свій маршрут руху в об'їзд центральної частини міста і вулично-дорожньої мережі, прилеглої до стадіону «Донбас Арена».

Державтоінспекція нагадує, що за годину до початку матчу рух автомобілів по всьому транспортному периметру, що примикає до стадіону, буде частково обмежений. Планується обмеження руху автотранспорту з 20.00 по проспекту Миру і вулиці Челюскінців.

У зв'язку з тим, що на час футбольного матчу на проїжджій частині, прилеглій до стадіону, паркується велика кількість автобусів, що прибувають з уболівальниками, водіям транспортних засобів рекомендовано вибирати швидкість руху з урахуванням значного зменшення пропускної спроможності дорогі, дотримувати дистанцію і бічного інтервалу.