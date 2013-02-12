Скандал в українському тенісі: капітан збірної звинувачує Федерацію у поразках

Чиновники ФТУ, на його думку, ніяк не сприяли підготовці до матчу, повідомляє Тенісний портал України.

«У нас в команді не було лікаря. Микола Гладченко наперед попередив про те, що не зможе поїхати. Чесно кажучи, я не хотів їхати на збори без лікаря. Просив допомоги в цьому питанні у керівництва федерації. Більш того, я навіть шукав лікаря сам. Знайшов його, але у нього не було візи, а оформити її в такий короткий термін було неможливо. Але якщо чесно говорити: такої ситуації взагалі не мало бути. У штаті команди завжди має бути лікар. Має бути список людей, які можуть поїхати у разі, якщо основний доктор з якоїсь причини не може цього зробити. Але цього немає! Те саме стосується і тренера із загальнофізичної підготовки. Я навіть сам дзвонив Євгену Петрову перед відльотом, але було вже надто пізно. Я розумів, що Є.Петров не просто чудовий фахівець, а й людина, яка привносить атмосферу позитиву в команду. Але ні лікар, ні масажист, ні тренер з ОФП до Іспанії не полетіли. А це непрофесійно. Моя провина в тому, що я дуже мало говорив про це, може, іноді мовчав про цю проблему. А треба було кричати! Наші тенісистки, звичайно, залишилися задоволені роботою іспанського масажиста, але є одна важлива деталь. З командою має бути масажист, який досконально знає проблеми і особливості спортсменок, той, хто працює з ними давно. Адже у лідерів команди - Лесі Цуренко і Еліни Світоліної - мікротравми. Це нормальна робоча ситуація. Професійний спорт не обходиться без пошкоджень», - наголосив І.Дерновський.

Кажучи про гру своїх підопічних, І.Дерновський нарік, що мало їх бачить у справі: "У мене немає жодних претензій до наших тенісисток. Те, що вони робили на корті, - вище за всі похвали. Еліні трішки не вистачило. Причина цього "трішки" - неповне знання мною особливостей її гри на кортах з грунтовим покриттям. У мене був 13-сторінковий аналіз гри Світоліної, зроблений в основному при перегляді її матчів на харді по телебаченню. З нами був тато Юлії Бейгельзімер. Він ночами проводив аналіз, допомагав всім, чим міг. Але якщо підходити до справи професійно, капітан команди має спостерігати за грою лідерів на турнірах хоча б іноді. Це я кажу не тому, що хочу поїздити по світу. Повірте, я вже наїздився, і де тільки не бував! Але капітан має своїми очима бачити гру підопічних на різних покриттях. А я бачу дівчат і працюю з ними по 10 днів за рік! Це неправильно. Так не має бути, якщо ми хочемо бачити нашу збірну в I Світовій групі, серед тих команд, хто безпосередньо бореться за кубок".

Також І.Дерновський, який виводив команду до I Світової групи в серпні 2011 року, відзначив, що якщо ФТУ не змінить ставлення до команди, то він не зможе надалі працювати зі збірною.

"Я не хочу бути "бовдуром на лавці". Адже під час матчів можна вносити лише незначні коректування до первинного плану, або трохи впливати психологічно. Розумієте, для успіху команди потрібно проводити повноцінні збори кілька разів у році. З себе провини я не знімаю. Треба було голосніше і частіше говорити про проблеми, вимагати їх вирішення. Що ж до нового президента ФТУ, то він підійшов до мене і казав загальні слова, бажав перемоги, обіцяв допомогти. Але... Я взагалі не розумію, як можна обрати президента в обхід досягнутих напередодні домовленостей, як це сталося в нашій федерації. Потрібно було перервати конференцію, сісти за стіл переговорів. І переговори мали вестися у присутності всіх кандидатів, якщо не всіх, то хоча б більшості віце-президентів ФТУ, адже лише об'єднавшись, можна зробити багато що для тенісу. Крім того, я не уявляю, як можна було обирати когось у Виконком без його згоди. Юрій Сапронов дуже багато зробив для тенісу, а його спочатку обрали першим віце-президентом, навіть не запитавши згоди, а зараз ніяк не реагують на його офіційну заяву про вихід з виконкому".

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла матч першого кола II Світової групи Кубка Федерації збірній Іспанії з рахунком 1:3. Тепер українкам треба провести матч плей-офф за право залишитися в цьому дивізіоні. Він відбудеться 20-21 квітня, а суперник і місце проведення гри визначаться пізніше, за підсумками жеребкування.