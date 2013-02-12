Виконком МОК хоче виключити боротьбу з олімпійської програми

Як повідомляє офіційний сайт організації, до переліку, запропонованого виконкомом, входять легка атлетика, веслування, бадмінтон, баскетбол, бокс, веслування на каное, велоспорт, кінний спорт, футбол, спортивна гімнастика, художня гімнастика, важка атлетика, гандбол, хокей на траві, дзюдо, плавання, сучасне п'ятиборство, тхеквондо, теніс, настільний теніс, стрільба, стрільба з лука, тріатлон, плавання на відкритій воді і волейбол.

Також виконком надіслав листа керівництву Міжнародної федерації спортивної боротьби (FILA), в якому повідомив, що боротьбу рекомендовано виключити з офіційної програми Олімпіади. Цей вид буде включено до списку тих, які претендують на участь у показових змаганнях у програмі Ігор. Разом з боротьбою претендуватимуть на потрапляння до неофіційної частини Ігор бейсбол (або софтбол), карате, ролер-спорт, альпінізм, сквош, вейкбординг та ушу.

Планується, що рішення про проведення змагань за цими вісьмома видами спорту в неофіційній частині Ігор буде ухвалено на наступному засіданні виконкому МОК у травні в Санкт-Петербурзі.

Що стосується затвердження програми Ігор, як офіційної, так і в частині показових видів спорту, то рішення буде ухвалено на найближчій сесії МОК 7 - 10 вересня в Буенос-Айресі (Аргентина).

Як відомо, постійна ротація в програмі літніх Олімпійських ігор викликана дуже насиченим календарем змагань. Завантаженість розкладу призводить до того, що навіть спеціалізовані спортивні телеканали не можуть показати всі фінали в прямому ефірі, не говорячи вже про попередні змагання. Часто фінали в різних видах спорту відбуваються одночасно. Особливо часто це практикується у вихідні дні, коли кількість розігруваних комплектів нагород різко збільшується. Водночас на зимових Олімпіадах фінальні змагання не займають більше 6-7 годин на день навіть у вихідні і проводяться в різний час.

Востаннє зміни до програми Ігор вносилися на сесії МОК у 2009 році. Тоді було ухвалено рішення не зхмінювати переліку основних видів програми Ігор-2016, а до показової частини було внесено гольф і регбі-7.