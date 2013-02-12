Луческу підозрює, що Борусія водить його за ніс

Головний тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" Мірча Луческу вважає, що готовність «Шахтаря» до гри з дортмундською «Борусією» можна буде перевірити лише завтра під час матчу.

Про це М.Луческу заявив сьогодні на передматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт ФК «Шахтар».

"Готовність насправді ми зможемо перевірити лише завтра і відповісти на питання: «Чи зможемо ми обіграти таку команду, як «Борусія»?». Напевно, наші футболісти теж аналізували: у нас з німецькими клубами завжди вдалі матчі. Обігравали «Шальке» і «Штутгарт», обіграли у фіналі Кубка УЄФА «Вердер». Хоча за своєю грою дортмундська «Борусія» ближче все ж таки до латиноамериканського футболу. Гра покаже, чи готові ми", - сказав головний тренер "Шахтаря".

Також М.Луческу торкнувся аспектів підготовки команди до гри. Головною особливістю є те, що матч з "Борусією" буде першим офіційним у 2013 році, до цього гравці "Шахтаря" проводили лише товариські зустрічі, оскільки пауза в національному чемпіонаті України і єврокубках триває трохи більше двох місяців.

«Так відбувається щороку, коли ми беремо участь у весняній частині Ліги чемпіонів. Кожного разу ми намагаємося побудувати нашу підготовку так, щоб різниця між тим, що суперник грає в чемпіонаті, а ми не проводимо офіційних поєдинків, нівелювалася. Природно, «Борусія» проводить офіційні матчі чемпіонату Німеччини, ми ж – напівофіційні ігри в кубках на зборах. Одне з іншим, звичайно, незрівняне. Але ми все ж таки спробували побудувати свою підготовку так, щоб бути з ними приблизно на одному рівні», - сказав М.Луческу.

Що стосується інформації німецьких ЗМІ про численні травми гравців "Борусії", то тренер "Шахтаря" скептично ставиться до такого роду повідомлень.

"Це стане відомо тільки завтра, коли за годину до гри я побачу їх надрукований склад. У кожного тренера є власна стратегія при підготовці до гри. У своїй кар'єрі я стикався з багатьма речами, так що повірю тому, що побачу безпосередньо перед грою. Якщо буде так, як ви кажете, жодних проблем все одно не виникне. «Борусія» виграла останні два чемпіонати Німеччини і складну групу в Лізі чемпіонів – напевно, перед нею не стоїть питання наявності тільки одинадцяти основних гравців. Напевно, в такій команді дублюються практично всі позиції, тому не думаю, що у «Борусії» виникнуть в цьому плані проблеми. І в таких іграх на перший план можуть виходити налаштованість і мотивація, а не підготовка окремих футболістів", - відзначив тренер.

У свою чергу голкіпер "Шахтаря" Андрій Пятов висловив думку, що гравці дортмундської "Борусії" приїдуть до Донецька добре підготовленими і мотивованими.

"Не думаю, що на завтрашній матч впливатиме поразка "Борусії" в попередній грі чемпіонату Німеччини від "Гамбурга" з великим рахунком 1:4. Думаю, що вони будуть ще зліші. Як сказав Містер (головний тренер "Шахтаря" М.Луческу - УНІАН), вони вже програли гонку в чемпіонаті, але Ліга чемпіонів у них тільки починається. Отже такий результат не має ніякого значення", - сказав А.Пятов.

Завтра, 13 лютого, в Донецьку відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким "Шахтарем" і німецькою "Борусією". Обидві команди є діючими чемпіонами своїх країн. «Шахтар» упевнено лідирує в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, «Борусія» посідає друге місце в поточній першості Бундесліги, відстаючи від лідера - мюнхенської "Баварії" - на 15 очок. Матч у відповідь за участю цих команд відбудеться в Дортмунді 5 березня. Переможець за сумою двох ігор вийде в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.