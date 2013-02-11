Українська гімнастка виграла перший етап Кубка світу

Українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка є вихованкою "Школи Дерюгіних", виграла етап Кубка світу-2013 із художньої гімнастики. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Змагання проходили в естонському Тарту й стали першим із восьми етапів КС цього року.

Турнір у багатоборстві завершився переконливою перемогою українки з різницею майже в п'ять балів над основною суперницею. Г.Різатдінова набрала 69,282 бала, тоді як Мелітіна Станюта з Білорусі, яка зайняла друге місце - 64,531 бала. Трійку призерів замкнула Марина Дурунда з Азербайджану - 63,132 бала.

Після фіналу багатоборства відбулися змагання і в окремих видах програми, де українка виграла один вид програми, а в трьох завоювала срібні нагороди. Так, Г.Різатдінова виграла турнір у вправі з обручем. Вона зайняла друге місце у вправі з м'ячем, поступившись лише 0,2 бала М.Станюті, у вправі з булавами, де білоруська спортсменка, на думку суддів, виступила краще на 0,1 бала і у вправі зі стрічкою, коли українка відстала від основної конкурентки на 0,138 бала.

Г.Різатдінова є кращою українською гімнасткою на сьогоднішній день. Чемпіонка України 2012 р. у багатоборстві й окремих видах змагань, неодноразовий призер чемпіонатів Європи і етапів Кубків світу. Разом із тим, на Олімпіаді в Лондоні, де розігрувався лише один комплект нагород, у багатоборстві, вона зайняла лише десяте місце, дозволивши обійти себе не лише зарубіжним конкуренткам, але й головній суперниці в Україні Аліні Максименко.