Луческу увійшов до п'ятірки футбольних тренерів-«довгожителів»

Відповідний рейтинг опублікував журнал «Pro Спорт».

Предметом вивчення стали клуби Європи, а основним критерієм – тривалість перебування головного тренера на своєму посту по сьогоднішній день.

Головним тренером-довгожителем в Європі став сер Алекс Фергюсон, який безперервно тренує англійський «манчестер Юнайтед» з 1986 року.

За ним йдуть: француз Арсен Венгер (англійський «Арсенал», Лондон) – з 1996 р., німець Томас Шааф («Вердер», Бремен) – з 1999 р., туркменський фахівець Курбан Бердиєв (російський «Рубін», Казань) – з 2001 р. і румун М.Луческу («Шахтар», Донецьк) – з 2004 р.

Нагадаємо, що майже за дев'ять років роботи в донецькому клубі М.Луческу зібрав значну колекцію титулів - шість перемог у чемпіонаті України, по чотири - в національному Кубку і Суперкубку і перемога в другому за значущістю євротурнірі - Кубка УЄФА. У головному клубному турнірі Європи, якою є Ліга чемпіонів, "Шахтар" під керівництвом М.Луческу доходив до 1/4 фіналу.