Українські та російські футболісти побилися на товариському матчі (відео)

Товариський матч з футболу між клубами "Краснодар" (Росія) і "Дніпро" (Україна), що відбувся в Іспанії, де обидві команди проводять навчально-тренувальні збори, був перерваний на 45-й хвилині через масову бійку гравців.

Офіційний сайт краснодарської команди назвав головними винуватцями інциденту гравця "Дніпра" Руслана Ротаня та арбітра зустрічі, чия низька кваліфікація (або елементарне боягузтво) залишила безкарними численні прояви грубості з боку капітана дніпропетровців.

Бійка за участю польових і запасних футболістів сталася перед самим свистком на перерву за рахунку 0:0.

"Краснодар" висловив бажання продовжити гру, але представники "Дніпра" були категорично проти цього. У результаті матч так і перервався за нічийного рахунку.

Newsru